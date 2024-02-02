Від чого залежатиме курс
Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, розповів що 1 лютого має бути прийнятим рішення стосовно додаткового пакета фінансування на суму 50 мільярдів євро.
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У зв'язку з цим, є два сценарії:
- якщо допомогу ухвалять – курс буде стабільним;
- якщо виникнуть проблеми – курс слабшатиме.
Прогноз курсу на місяць
Пендзин додав, що нині спостерігається зміцнення курсу, що свідчить про певну стабільність.
Розбалансувати систему може тільки збільшення соціальних виплат. Збільшення соціальних виплат відбувається десь в середині місяця. Тобто, якщо до цього моменту допомоги від партнерів не буде, значить, ми побачимо послаблення курсу.
Він додав, що у випадку проблем з макрофіном, НБУ буде вимушений послабити курс, аби зберегти валютні резерви і дати Мінфіну додаткові ресурси для виплат. Міністерство шукатиме можливості для збільшення залучення через облігації внутрішньої державної позики.