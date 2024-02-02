Від чого залежатиме курс

Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, розповів що 1 лютого має бути прийнятим рішення стосовно додаткового пакета фінансування на суму 50 мільярдів євро.

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Зверніть увагу! Також конгрес США теж поки що не ухвалив допомогу для Києва на суму понад 60 мільярдів доларів.

У зв'язку з цим, є два сценарії:

якщо допомогу ухвалять – курс буде стабільним;

якщо виникнуть проблеми – курс слабшатиме.

Прогноз курсу на місяць

Пендзин додав, що нині спостерігається зміцнення курсу, що свідчить про певну стабільність.

Олег Пендзин Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Розбалансувати систему може тільки збільшення соціальних виплат. Збільшення соціальних виплат відбувається десь в середині місяця. Тобто, якщо до цього моменту допомоги від партнерів не буде, значить, ми побачимо послаблення курсу.

Він додав, що у випадку проблем з макрофіном, НБУ буде вимушений послабити курс, аби зберегти валютні резерви і дати Мінфіну додаткові ресурси для виплат. Міністерство шукатиме можливості для збільшення залучення через облігації внутрішньої державної позики.

Нагадаємо! НБУ встановив офіційний курс долара 31 січня на рівні 37,87 гривні.