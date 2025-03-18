Курс доллара в России: как укрепился рубль перед разговором Трампа и Путина

Рубль начал укрепляться на фоне последних новостей о предстоящем телефонном разговоре Дональда Трампа с Путиным. В общем, с конца февраля российская валюта начала опускаться с диапазона 90 – 87 рублей до 81 рубля за доллар в марте.

Сколько стоит доллар в России

По данным Google Финансы, передает 24 Канал, курс доллара США в России составляет 81,20 рубля. Еще вчера, 17 марта, валюта находилась на уровне 83,44 рубля.

Читайте также Подорожал ли доллар до 42 гривен

По данным Центробанка России, сегодня официальный курс доллара был установлен на уровне 84,30 рубля. Российские СМИ отмечают, что такое укрепление рубля происходит из-за геополитической "разрядки", например, возможного восстановления экономических связей США с Россией, смягчения санкций и т.д., а это, в свою очередь, привлекает инвесторов в российские активы.

Кроме того, прогнозируется, что Центробанк может повысить процентную ставку, пишет Trading Economics.

Как менялся рубль

Дело в том, что за последние 6 месяцев курс рубля относительно доллара имел несколько ценовых всплесков после чего всегда опускался в цене:

Первый состоялся в конце ноября 2024 года, тогда доллар США был на уровне в более 113 рублей. После этого курс начал несущественно опускаться, однако не ниже 100 рублей.

состоялся в конце ноября 2024 года, тогда доллар США был на уровне После этого курс начал несущественно опускаться, однако не ниже 100 рублей. Второй всплеск произошел в канун нового 2025 года, когда курс в России почти достиг 114 рублей за доллар. Спад валюты с некоторыми всплесками продолжается по сей день.

Напоминаем! Впервые за новой каденции президент США Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Путиным 12 февраля. Второй телефонный разговор ожидается 18 марта. Разговор будет касаться войны в Украине.