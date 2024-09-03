Где валюта упала в цене существеннее всего за сутки
Обмен доллара в обменниках опустился ниже 41 гривны, а обмен евро – ниже 45 гривен. В то же время в банках и на черном рынке цена валют выше.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 3 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (без изменений по сравнению с 2 сентября) и продажа – по 41,45 гривны (+5 копеек).
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- Покупка евро происходит по 45,30 гривны (-5 копеек), а продажа – по 45,90 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,32 гривны (+2 копейки), а продать – по 41,40 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро по 45,70 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,89 гривны (+7 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,57 гривны (-39 копеек), а продают – по 41,52 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,80 гривны (-52 копейки), а продают – по 46 гривен (+8 копеек).
Как изменилась ситуация на валютном рынке
В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько напоминает, что конца прошлой пятницы котировки курса опустились до 41 гривны за доллар.
Объем интервенций НБУ почти не изменился в течение последней недели, что свидетельствует о стабильном соотношении спроса и предложения несмотря на то, что объем торгов на прошлой неделе умеренно вырос.
В то же время Золотько прогнозирует, что на этой неделе может произойти умеренный рост котировок на межбанке. А этому будет способствовать период выплат зарплат украинцам и активизация бизнес-сезона.
Однако я не ожидаю существенного ослабления гривны. В наличном сегменте, по моему мнению, будет сохраняться стабильная ситуация, а стоимость доллара будет колебаться здесь в диапазоне 41,2 – 41,7 гривны за доллар,
– добавляет банкир.
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