Где валюта упала в цене существеннее всего за сутки

Обмен доллара в обменниках опустился ниже 41 гривны, а обмен евро – ниже 45 гривен. В то же время в банках и на черном рынке цена валют выше.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (без изменений по сравнению с 2 сентября) и продажа – по 41,45 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,30 гривны (-5 копеек), а продажа – по 45,90 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,32 гривны (+2 копейки), а продать – по 41,40 гривны (+2 копейки).

(+2 копейки), а продать – по (+2 копейки). Покупка евро по 45,70 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,89 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,57 гривны (-39 копеек), а продают – по 41,52 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-39 копеек), а продают – по (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,80 гривны (-52 копейки), а продают – по 46 гривен (+8 копеек).

Как изменилась ситуация на валютном рынке

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько напоминает, что конца прошлой пятницы котировки курса опустились до 41 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Объем интервенций НБУ почти не изменился в течение последней недели, что свидетельствует о стабильном соотношении спроса и предложения несмотря на то, что объем торгов на прошлой неделе умеренно вырос.

В то же время Золотько прогнозирует, что на этой неделе может произойти умеренный рост котировок на межбанке. А этому будет способствовать период выплат зарплат украинцам и активизация бизнес-сезона.

Однако я не ожидаю существенного ослабления гривны. В наличном сегменте, по моему мнению, будет сохраняться стабильная ситуация, а стоимость доллара будет колебаться здесь в диапазоне 41,2 – 41,7 гривны за доллар,

– добавляет банкир.

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