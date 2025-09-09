Какая валюта дешевеет в банках, а какая растет в обменниках
- Курс доллара в банках снизился: покупка по 41 гривне, а продажа по 41,48 гривны.
- Зато в обменниках евро подорожало: валюту покупают по 48,33 гривны, а продают по 48,64 гривны.
В банках, на черном рынке и в обменниках доллар заметно теряет цену при покупке и продаже. В то же время евро показывает рост стоимости, особенно это заметно в банках.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 8 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривне (-10 копеек против 8 сентября) и продажа по 41,48 гривны (-4 копейки).
- Покупка евро проходит по 48,10 гривны (+10 копеек), продажа – по 48,74 гривны (+9 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,28 гривны (-6 копеек), а продать по 41,32 гривны (+3 копейки).
- Покупка евро по 48,35 гривны (-3 копейки), а продажа по 48,57 гривны (+7 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,05 гривны (-10 копеек), а продают по 41,38 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,33 (+3 копейки), а продают по 48,64 гривны (+7 копеек).
Ждать ли изменений по доллару и евро?
Для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, Тарас Лесовой, рассказал, что посреди сентября на курс будет влиять решение монетарного комитета НБУ по уровню учетной ставки.
Таким образом, этой неделе доллар на наличном рынке будет в пределах 41,20 – 41,60 гривны за валюту. Зато на прошлой неделе ожидалось, что доллар будет находиться в пределах 41,60 – 42 гривен за валюту.
В ситуация с евро также рывков ценовых не будет на этой неделе – диапазон будет в пределах 48 – 49,49 50 гривны за евро.