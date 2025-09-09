Укр Рус
9 вересня, 09:56
2

Яка валюта дешевшає в банках, а яка росте в обмінниках

Валерія Городинська
Основні тези
  • Курс долара в банках знизився: купівля по 41 гривні, а продаж по 41,48 гривні.
  • Натомість в обмінниках євро подорожчало: валюту купують по 48,33 гривні, а продають по 48,64 гривні.

В банках, на чорному ринку та в обмінниках долар помітно втрачає ціну при купівлі та продажу. Водночас євро показує ріст вартості, особливо це помітно в банках.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 8 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (-10 копійок проти 8 вересня) та продаж по 41,48 гривні (-4 копійки).

  • Купівля євро проходить по 48,10 гривні (+10 копійок), продаж – по 48,74 гривні (+9 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,28 гривні (-6 копійок), а продати по 41,32 гривні (+3 копійки).
  • Купівля євро по 48,35 гривні (-3 копійки), а продаж по 48,57 гривні (+7 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,05 гривні (-10 копійок), а продають по 41,38 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,33 (+3 копійки), а продають по 48,64 гривні (+7 копійок).

Чи чекати змін щодо долара та євро?

  • Для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, Тарас Лєсовий, розповів, що посеред вересня на курс впливатиме рішення монетарного комітету НБУ щодо рівня облікової ставки. 

  • Таким чином, цього тижня долар на готівковому ринку буде в межах 41,20 – 41,60 гривні за валюту. Натомість минулого тижня очікувалося, що долар перебуватиме в межах 41,60 – 42 гривень за валюту.

  • У ситуація з євро також ривків цінових не буде цього тижня – діапазон буде в межах 48 – 49,50 гривні за євро.