Курс в обменниках: ждать ли новых всплесков

Курс валют в начале сентября несколько стабилизировался. Однако население все еще интересует, не произойдет ли новых всплесков на рынке.

Ждать ли изменения курса в обменниках

Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка рассказал для Фокуса, что в сентябре наличный и безналичный рынки стабилизировались.

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Периодами спред был минимальный - на уровнях 10–15 копеек от межбанка. Причина в том, что существует заметный дефицит гривны на наличном рынке,

– сказал он.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank добавила, что сейчас курс активно реагирует на новости.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Наличный рынок довольно сильно реагирует на информационную составляющую. Спрос на иностранную валюту со стороны населения является устойчивым и довольно высоким, что прежде всего является следствием повышенных девальвационных ожиданий.

Она добавила, что в августе объем чистой покупки валюты украинцами сократился до 781 миллиона долларов. Поэтому сейчас умеренный рост объемов особенно ощутимый. Колебания зависят от того, что происходит на межбанке.

Ключевым индикатором для валютного рынка являются котировки на ВРУ. Наличный рынок движется синхронно с безналичным, опережая последний на 0,5–0,7%, то есть фактически на стоимость логистики наличной валюты,

– сказала она.

Золотько подытожила, что спекулятивные попытки не приносят результата, поскольку конкуренция между безналичными инструментами приобретения валюты, что доступны украинцам, и наличным рынком очень значительна.