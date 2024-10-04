Перед выходными валюты в обменниках подорожали
В банках и на черном рынке доллар не претерпел существенных ценовых изменений. Однако этого не скажешь относительно курса евро, который при продаже и покупке потерял цену. В обменниках одновременно ситуация противоположная, ведь обе валюты выросли в цене.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 4 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 3 октября) и продажа – по 41,55 гривны (без изменений).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 45,45 гривны (-5 копеек), а продажа – по 46 гривен (-15 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,46 гривны (-1 копейка), а продать – по 41,50 гривны (-2 копейки).
- Покупка евро по 45,85 гривны (-17 копеек), а продажа по 46,03 гривны (-20 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 41,21 гривны (+21 копейка), а продают – по 41,60 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,70 гривны (+24 копеек), а продают – по 46,08 гривны (-1 копейка).
Будут ли дорожать валюты на следующей неделе
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что частые и иногда чрезмерные информационные "возбуждения" о курсовом прогнозе на 2025 год, объемы макрофина, ситуацию в энергосфере зимой и т.д., хоть и портят "настроение" обществу, однако не способны породить ажиотаж или панику, ведь такое понятие, как "дефицит" валюты отсутствует.
На следующей неделе общая ситуация будет оставаться вполне адекватной обстоятельствам: незначительные текущие колебания в разных направлениях не станут чем-то необычным для рынка. Однако в недельном разрезе такие изменения будут малозаметными и будут выглядеть почти статично.
Обратите внимание! Коридоры валютных колебаний на следующей неделе будут следующими: 41,1 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,9 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).