Перед выходными валюты в обменниках подорожали

В банках и на черном рынке доллар не претерпел существенных ценовых изменений. Однако этого не скажешь относительно курса евро, который при продаже и покупке потерял цену. В обменниках одновременно ситуация противоположная, ведь обе валюты выросли в цене.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 3 октября) и продажа – по 41,55 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,45 гривны (-5 копеек), а продажа – по 46 гривен (-15 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,46 гривны (-1 копейка), а продать – по 41,50 гривны (-2 копейки).

(-1 копейка), а продать – по (-2 копейки). Покупка евро по 45,85 гривны (-17 копеек), а продажа по 46,03 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,21 гривны (+21 копейка), а продают – по 41,60 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(+21 копейка), а продают – по (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,70 гривны (+24 копеек), а продают – по 46,08 гривны (-1 копейка).

Будут ли дорожать валюты на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что частые и иногда чрезмерные информационные "возбуждения" о курсовом прогнозе на 2025 год, объемы макрофина, ситуацию в энергосфере зимой и т.д., хоть и портят "настроение" обществу, однако не способны породить ажиотаж или панику, ведь такое понятие, как "дефицит" валюты отсутствует.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На следующей неделе общая ситуация будет оставаться вполне адекватной обстоятельствам: незначительные текущие колебания в разных направлениях не станут чем-то необычным для рынка. Однако в недельном разрезе такие изменения будут малозаметными и будут выглядеть почти статично.

Обратите внимание! Коридоры валютных колебаний на следующей неделе будут следующими: 41,1 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,9 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).