Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 1 октября) и продажа – по 41,55 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,50 гривны (-20 копеек), а продажа – по 46,15 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,47 гривны (+7 копеек), а продать – по 41,52 гривны (+2 копеек).

(+7 копеек), а продать – по (+2 копеек). Покупка евро по 46,02 гривны (-28 копеек), а продажа по 46,23 гривны (-22 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,80 гривны (-22 копеек), а продают – по 41,60 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-22 копеек), а продают – по (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,21 гривны (-55 копеек), а продают – по 46,29 гривны (без изменений).

Каким будет доллар в октябре

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в октябре будут сформированы курсовые ориентиры на ноябрь и декабрь.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы склонны считать, что курсовой рост будет минимальным: на конец месяца коридор допустимых валютных изменений может сместиться до 41,5 – 42,2 гривны за доллар, а общий курсовой рост по итогам октября вряд ли превысит 0,3 – 0,4%. А суммарно за сентябрь – октябрь курс может вырасти в среднем на 1%.

По словам Лесового, именно в октябре ожидается кульминация на валютном рынке, ведь в этом месяце будут определены курсовые очертания, которые нас будут ждать в конце года.