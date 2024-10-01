Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (без изменений по сравнению с 30 сентября) и продажа – по 41,55 гривны (+5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,80 гривны (+10 копеек), а продажа – по 46,45 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (без изменений), а продать – по 41,55 гривны (без изменений).

(без изменений), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 46,30 гривны (-1 копейка), а продажа по 46,45 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,30 гривны (-7 копеек), а продают – по 41,68 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-7 копеек), а продают – по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,20 гривны (-10 копеек), а продают – по 46,55 гривны (-2 копейки).

Доллар в первую неделю октября

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на этой неделе вероятен обратный курсовой тренд во всех сегментах рынка.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Во второй половине этой недели усиления спроса можно ожидать из-за погашения ранее размещенных выпусков долгосрочных ОВГЗ и выплату купона по нескольким выпускам гособлигаций.

Обратите внимание! Стоимость доллара в наличном сегменте в течение недели будет находиться в диапазоне 41,40 – 41,41 90 гривен за доллар.