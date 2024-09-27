Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (-10 копеек против 26 сентября) и продажа – по 41,53 гривны (-7 копеек).

Читайте также Депозитные ставки в октябре: какие вложения будут самыми выгодными

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,80 гривны (-10 копеек), а продажа – по 46,44 гривны (-16 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,39 гривны (-1 копейка), а продать – по 41,50 гривны (-2 копейки).

(-1 копейка), а продать – по (-2 копейки). Покупка евро по 46,28 гривны (-2 копейки), а продажа по 46,41 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,20 гривны (-17 копеек), а продают – по 41,59 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-17 копеек), а продают – по (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,80 гривны (-15 копеек), а продают – по 46,58 гривны (+9 копеек).

Что прогнозируют на октябрь

По словам банкира Тараса Лесового, который поделился ими с 24 Каналу, в начале октября существенных изменений на рынке не предвидится.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Все валютные изменения не будут представлять угрозы для рынка, что сохранит свободное курсообразование при точечном вмешательстве регулятора, когда будет возникать такая необходимость. Не исключается частичное влияние инерции: вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября. Иными словами, общая картина на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой.

На межбанке ожидается, что доллар будет на уровне 41 – 41,6 гривны, евро на уровне 44 – 46 гривен. На наличном рынке цена будет по 41,2 – 41,8 гривны, а евро по 44 – 46,5 гривны.