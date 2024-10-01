Курс валют у банках

Станом на ранок 1 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (без змін проти 30 вересня) та продаж – по 41,55 гривні (+5 копійок).

Читайте також Курс євро на початку жовтня: чи буде ситуація загострюватися

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,80 гривні (+10 копійок), а продаж – по 46,45 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (без змін), а продати – по 41,55 гривні (без змін).

(без змін), а продати – по (без змін). Купівля євро по 46,30 гривні (-1 копійка), а продаж по 46,45 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,30 гривні (-7 копійок), а продають – по 41,68 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-7 копійок), а продають – по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,20 гривні (-10 копійок), а продають – по 46,55 гривні (-2 копійки).

Долар у перший тиждень жовтня

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, на цьому тижні ймовірний зворотній курсовий тренд в усіх сегментах ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank У другій половині цього тижня посилення попиту можна очікувати через погашення раніше розміщених випусків довгострокових ОВДП та виплату купона по кількох випусках держоблігацій.

Зверніть увагу! Вартість долара у готівковому сегменті протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,40 – 41,90 гривень за долар.