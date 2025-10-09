Взлетели везде: новые цены на доллар и евро в обменниках и банках
- На 9 октября курс доллара в банках составляет 41,20 гривны за покупку и 41,66 гривны за продажу, евро – 47,95 гривны за покупку и 48,59 гривны за продажу.
- На черном рынке доллар покупают по 41,50 гривны, продают по 41,53 гривны, а евро покупают по 48,45 гривны и продают по 48,62 гривны.
Курс валют демонстрирует разностороннее движение: доллар вырос в банках, а евро наоборот упало. Зато в обменниках европейская валюта взлетела в цене, а американская валюта показала рост и спад одновременно.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 9 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (+10 копеек против 8 октября) и продажа по 41,66 гривны (+16 копеек).
- Покупка евро проходит по 47,95 гривны (-2 копейки), продажа – по 48,59 гривны (-3 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (+8 копеек), а продать по 41,53 гривны (+18 копеек).
- Покупка евро по 48,45 гривны (+5 копеек), а продажа по 48,62 гривны (+5 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 40,86 гривны (-10 копеек), а продают по 41,61 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,15 гривны (+17 копеек), а продают по 48,94 гривны (+19 копеек).
Какая цена валют будет в октябре?
Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, в октябре спред остается достаточно широким по валютным колебаниям.
Ожидается, что доллар будет находиться в диапазоне от 41,2 гривны до 42,2 гривны, евро может составить от 47,5 гривны до 49,5 гривны.
Сам курс евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар – евро, а также от соответствующих показателей пары гривна – доллар;
Зато ожидается, что существенного приближения курсов доллара и евро друг к другу не будет, а соотношение между этими мировыми валютами будет колебаться от 1,13 – 1,25.