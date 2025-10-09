Смотрите также Правительство установило фиксированную цену на газ для населения

Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, в октябре спред остается достаточно широким по валютным колебаниям.

Ожидается, что доллар будет находиться в диапазоне от 41,2 гривны до 42,2 гривны, евро может составить от 47,5 гривны до 49,5 гривны.

Сам курс евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар – евро, а также от соответствующих показателей пары гривна – доллар;