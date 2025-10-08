Как рассказала для 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, на рынке ожидается, что на этой неделе будут несущественные колебания валют. Поэтому, возможно как временное укрепление гривны, так и кратковременное ее ослабление.

Напоминаем, что с 6 по 12 октября коридор валютных колебаний на межбанке и наличном рынке будет похожим для доллара – 41 – 41,50 гривны. А для евро: на межбанке колебания будут в диапазоне 48 – 49 гривен, а колебания на наличном рынке – между 48 гривнами и 49,5 гривнами.