Як розповіла для 24 Каналу директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, на ринку очікується, що цього тижня будуть несуттєві коливання валют. Відтак, можливе як тимчасове зміцнення гривні, так і короткочасне її ослаблення.

Нагадуємо, що з 6 по 12 жовтня коридор валютних коливань на міжбанку та готівковому ринку буде схожим для долара – 41 – 41,50 гривні. А для євро: на міжбанку коливання будуть в діапазоні 48 – 49 гривень, а коливання на готівковому ринку – між 48 гривнями та 49,5 гривнями.