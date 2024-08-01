Цена набирает обороты: курс доллара и евро 1 августа

За сутки курс доллара и евро начал набирать в стоимости. Почти во всех финучреждениях цена валюты существенно выросла.

Курс валют в банках

По состоянию на 1 августа, по данным "Минфина", банки покупают доллар в среднем по 41,30 гривны (+15 копеек) и продают за – 41,45 гривны (+15 копеек).

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Покупка евро происходит в среднем по 44,75 гривны (+9 копеек), а продажа – за 45 гривны (-15 копеек).

Курс на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке происходит на уровне 41,34 гривны (+18 копеек), а продажа – 41,45 гривны (+12 копеек).

(+18 копеек), а продажа – (+12 копеек). Евро покупают по 44,77 гривны (+7 копеек), а продают за 45 гривны (+16 копеек).

Курс в обменниках

Покупка долларов происходит за 41,07 гривны (+17 копеек), а продают – за 41,55 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(+17 копеек), а продают – за (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро торгуется на уровне: покупка – 44,57 гривны (+7 копеек), а продажа – 45,05 гривен (+5 копеек).

Что будет с валютой до конца недели

Анна Золотько в комментарии для 24 Канала рассказала, что на этой неделе может наблюдаться старая тенденция к укреплению гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Хотя более релевантным с точки зрения баланса на валютном рынке является диапазон 41 – 42 гривны за доллар. Однако переходная дата в середине этой недели дает основания прогнозировать рост спроса на валюту и умеренное увеличение стоимости американской валюты.

Ожидается, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 41,2 – 41,8 гривны за доллар.