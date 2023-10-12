Новый спад курса: сколько будет стоить доллар 13 октября
Источник:НБУ
НБУ контролирует возможные колебания валюты, ожидается, что ее значение будет уменьшаться. По состоянию на 13 октября доллар должен упасть на 4 копейки.
Каким будет доллар 13 октября
НБУ установил, что 13 октября 2023 года доллар будет иметь значение– 36,39 гривны. 1 евро также трансформируется до 38,642 гривны.
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По состоянию на 12 октября, на межбанке курс также не имел единого значения, к вечеру он упал на 4 копейки. Доллар покупали за 36,39 гривны, продавали за – 36,41 гривны.
Наличный рынок также не был стабилен, доллар снизился на 5 копеек и составил 38,15 гривны. По идее, это не конечное значение и в дальнейшем курс будет еще колебаться.
Прогнозы курса от МВФ
В МВФ считают, что к концу 2023 года курс доллара в Украине будет 37,5 гривны. Однако паниковать не стоит. Обычно эти прогнозы совпадают с курсом доллара, который был заложен в годовой бюджет и не реализуются в реальности. К примеру, на 2024 год МВФ установили отметку – 41,4 гривны за доллар, а в 2028 году это же значение должно быть – 53,9 гривны за доллар. На другие годы прогноз таков:
- в 2025 году среднегодовой курс будет зафиксирован на отметке 46 гривен за доллар;
- в 2026 году – 48,9 гривны за доллар;
- в 2027 году – 51,3 гривны за доллар.
На самом деле, на курс валют повлияет множество факторов. Больше всего – события на фронте. Нельзя исключать влияние международной помощи и восстановления украинской экономики.