На выходные или в будни: валюту покупать лучше в определенные дни

Украинцы могут покупать валюту фактически в любой день недели, даже на выходных. В то же время есть дни, когда курс может быть неизменным, а значит покупка или продажа будет невыгодной.

В какие дни валюту покупать лучше

Известно, что цена валют формируется в основном на основании экономических отчетов. Поэтому чаще всего новости о валютах публикуются в конце рабочей недели, а именно в пятницу.

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В целом прогнозирование курса зависит от большого количества факторов:

Спрос и предложение на рынке,

Экономические показатели, например уровень инфляции, торговый баланс и прочее,

Стабильность в стране (в случае Украины – влияние войны),

Международные отношения,

В то же время есть и влияние Нацбанка, ведь регулятор в прошлом году внедрил управляемую гибкость обменного курса. Это означает, что регулятор остается ключевым игроком на валютном рынке и пытается ограничивать сильные колебания валют в обе стороны.

Обратите внимание! Валютные биржи работают круглосуточно в течение рабочей недели с понедельника по пятницу. В то же время на выходные работа прекращается. Это свидетельствует о том, что курс, который был установлен в пятницу, будет оставаться на том же уровне все выходные, пока не наступит утро понедельника.

Таким образом становится понятно, что покупать валюту с понедельника по пятницу выгоднее, ведь курс на выходные часто может быть выше, чем обычно.

Кроме того, стоит заметить, что рынок валют часто связан с работой трейдеров, в которых бывают периоды, когда их ликвидность растет, ведь есть немалая активность среди всех трейдеров. Это время называют лучшим для того, чтобы совершать крупные сделки. Так же это работает и с покупкой или продажей валюты.