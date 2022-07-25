Следом за долларом НБУ поднял евро: курс валют на 25 июля

Официальный курс гривны теперь существенно обесценился по отношению к доллару, евро и другим валютам. Какую цену евро, польского злотого и британского фунта стерлинга установил НБУ 25 июля, читайте дальше.

Официальный курс валют

В понедельник, 25 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 37,22 гривны за евро, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Польский злотый слегка подорожал – на 1 копейку до 7,83 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов подорожал на 11 копеек и стоит 43,73 гривны.

Напомним, что с 21 июля НБУ поднял официальный курс доллара сразу на 25%, зафиксировав его на уровне 36,57 гривны. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне также стремительно выросли, поскольку они высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Этот шаг был необходим, чтобы сохранить золотовалютные резервы НБУ, улучшить условия для экспортеров и предотвратить массовый переход потребителей на серый рынок. Однако он поднял стоимость наличных валют на рынке.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 37,66 гривны, продажа – 39,17 гривны.

Евро: покупка – 37,92 гривны, продажа – 39,56 гривны.

Злотый: покупка – 8,07 гривны, продажа – 8,42 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 45,42 гривны, продажа – 48,59 гривны.

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