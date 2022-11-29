Доллар снова укрепляется: где лучше купить валюту

После спада на выходных курс доллара постепенно выравнивается. 29 ноября в банках, обменниках и на черном рынке цена на валюту немного выросла. То же касается и евро.

Курс валют в банках

По данным Минфина, 29 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,38 гривны (+3 копейки против 28 ноября), а продать за 39,8 гривны (без изменений).

Интересно Доллар существенно подешевел в банках за выходные

Наличное евро банки покупают за 40,5 гривны (+8 копеек), а продают в среднем за 41,3 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,83 гривны (-7 копеек), а продают – за 40,34 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,53 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,41 гривны (+23 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 грн (+5 копеек), а продажа – 40,30 грн (+5 копеек). Евро покупают по 40,92 гривны (+5 копеек), а продают за 41,32 гривны (+20 копеек).

Что ожидать на этой неделе

По словам экономической эксперта Анны Золотько, в ближайшие несколько дней с высокой вероятностью на валютном рынке будет сохраняться спокойная ситуация, при этом курс продаж будет находиться вблизи нынешних уровней: 40,0 – 40,4 гривны. Но во второй половине недели следует ожидать постепенного роста спроса на иностранную валюту.

Дополнительная гривневая ликвидность, которая попадет на рынок из-за массовых выплат зарплат украинцам, даст возможность для очередной волны "игры на повышение". Так что в конце недели вероятный рост курса доллара. Наконец, по моему мнению, на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40,0 – 40,9 гривны,

– спрогнозировала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка