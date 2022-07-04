Евро подорожало: курс валют на 4 июля

Официальный курс украинской гривны по отношению к евро обесценился, но укрепился по отношению к другим. Какую цену евро, польского злотого и британского фунта стерлинга установил НБУ 4 июля, читайте дальше.

Официальный курс валют

В понедельник, 4 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 30,53 гривны за евро, что на 13 копеек больше, чем в конце прошлой недели.

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Польский злотый наоборот подешевел – до 6,46 гривны за злотый. Это на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Упал в цене и британский фунт стерлингов – на 22 копейки – и стоит 35,21 гривны .

Напомним, что официальный курс доллара остается неизменным, еще с 24 февраля НБУ зафиксировал его на уровне 29,25 гривны. Следовательно, все остальные курсы валют по отношению к гривне регулятор высчитывает из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Потому официальные курсы сейчас не являются индикатором экономической ситуации в Украине и позиции гривны. Об этом больше может "сказать" курс на наличном рынке, который не ограничивают.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,91 гривны, продажа – 35,60 гривны.

Евро: покупка – 36,26 грн, продажа – 37,32 грн.

Злотый: покупка – 7,65 грн, продажа –7,88 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 42,70 грн, продажа – 44,80 грн.

Напомним, что в начале июня НБУ поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. В Нацбанке рассказали, как это повлияет на обычных украинцев: депозиты должны стать более прибыльными, в то же время сильного влияния на кредиты это решение не будет иметь.

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