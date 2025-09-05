НБУ опустил курсы валют в последний рабочий день недели. Цена обеих валют опустилась несущественно. В то же время с новой недели доллар продолжит тенденцию на спад, а евро изменится в сторону подорожания.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,34 гривны. То есть цена американской валюты упала на 3 копейки против 4 сентября. Официальный курс евро составляет 48,13 гривны, то есть цена упала на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 8 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,21 гривны;

евро – 48,16 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 5 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,40 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,45 гривны.

Какой курс прогнозируют на следующей неделе?