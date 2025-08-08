За последние сутки американская валюта показала спад стоимости. Только в обменниках валюта потеряла чуть ли не 40 копеек. Зато европейская валюта в банках подорожала, а на черном рынке и в обменниках подешевела.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 8 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,27 гривны (-3 копейки против 7 августа) и продажа по 41,75 гривны (-10 копеек).

Покупка евро проходит по 48,07 гривны (+17 копеек), продажа – по 48,67 гривны (+7 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,47 гривны (-10 копеек), а продать по 41,47 гривны (-13 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,67 гривны (-38 копеек), а продают по 41,60 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

Что будет с курсами валют?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в середине августа с одной стороны курс доллара будет "ходить" по фарватеру 41,65 – 42 гривен, при этом текущие курсовые изменения будут весьма ожидаемыми и прогнозируемыми.

С другой – курс евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соответствующими колебаниями пары гривна/доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По-прежнему колебания курса доллара будут происходить согласно "системе", действующей в подтверждение режима "управляемой гибкости": текущие изменения, разница между курсами покупки/продажи, разница между курсами наличного и безналичного рынков будут минимальными.

С 11 по 17 августа ожидается колебание курсов валют на таком уровне: