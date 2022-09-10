Что будет с курсом доллара в ближайшее время: прогноз банкира

На днях резко возрос курс доллара. Эксперты говорят, что причина техническая – возникла проблема с наличием валюты в обменниках. К тому же, экономическая ситуация в условиях войны может меняться чуть ли не еженедельно. Что будет с курсом доллара к концу года – читайте прогноз эксперта в статье.

Об этом 24 канала рассказал глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. Он считает, что Нацбанк должен пошагово совершить девальвацию гривны, а не столь резко.

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Ведь в начале войны она была зафиксирована на уровне 29,25 доллара, а около месяца назад НБУ определил официальный курс - 36,56 гривны за доллар.

Банкир отметил, что рынок на такое решение Нацбанка отреагировал автоматически . То есть если гривна к доллару стоила 29,25, а курс в обменниках был 36, то как только НБУ поднял курс до 36, в обменниках он стал 40-41 гривны за доллар.

Что это значит? У нас продолжается война, экономика и поступления налогов в Украине недостаточны для расходов из госбюджета. Поэтому в таких экстраусловиях правительство обращается в Нацбанк с просьбой эмиссии – печать денег. Как это происходит – правительство выпускает ценные бумаги, а Нацбанк их покупает. На сегодня это большие цифры,

– отметил Дубас.

Но, по его словам, здесь есть важный момент – если бы не внешнефинансовая помощь от партнеров, то курс гривны к доллару мог бы уже быть 3-значным. "И эти объемы растут, транш в этом месяце был больше, чем нам было нужно", – добавил банкир.

Он говорит, что это означает одно – наши западные партнеры понимают ситуацию с экономикой воюющей страны и поддерживают ее.

"Ведь оружие – оружием, но если бы у нас курс был заоблачный, были бы проблемы с выплатой зарплат и неуплата пенсий, то это тоже был бы деструктивный фактор. И не знать, что хуже повлияло бы на Украину – фактор войны или экономики", – подчеркнул эксперт.

Что будет с курсом доллара

Банкир отметил, что сейчас ситуация с экономикой нормальная. А по прогнозам экспертов, до конца года наличный курс останется на той позиции – 40 или 41 гривна за доллар .

Но все будет зависеть от того, как мы будем продвигаться на фронте и будет ли продолжаться финансовая поддержка украинской экономики. Если это будет, то мы можем смело рассчитывать на то, что показатели на обменниках будут такими же до конца года.

– объяснил Дубас.

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