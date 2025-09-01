Одна валюта выросла, а другая упала: какие курсы сегодня
- Официальный курс доллара упал на 6 копеек до 41,32 гривны, а курс евро вырос на 6 копеек до 48,19 гривны.
- Банкир Тарас Лесовой отмечает, что в начале сентября курс доллара на межбанке будет на уровне 41,6 – 42 гривен.
Официальный курс доллара упал на 6 копеек за выходные, а курс евро наоборот вырос на такую же сумму. Ожидается, что цена обеих валют вырастет по состоянию на 2 сентября.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,32 гривны. То есть цена американской валюты упала на 6 копеек против 29 августа. Официальный курс евро составляет 48,19 гривны, то есть цена выросла на 6 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 2 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,37 гривны;
- евро – 48,46 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 1 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,59 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,38 гривны, продажа – по 41,47 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,62 гривны, продажа – по 41,47 гривны.
По сколько будет курс доллара в сентябре?
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на межбанке и на наличном рынке в начале сентября курс будет на уровне 41,6 – 42 гривен.
Лесовой добавляет, что за последние 3 месяца официальный курс доллара почти не изменился в цене. Кроме того, с июня в Украине постепенно замедляется инфляция и потребительские цены снизились на 0,2%.
В первую неделю сентября не ожидается глобальных курсовых сдвигов. Дело в том, что цена на валюту не может мгновенно измениться, потому что рынок работает по другой формуле.
Какой курс был в конце августа?
- В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в конце августа ожидается, что доллар будет стабильным, а колебания ожидаемыми. Курс прогнозировал на уровне 41,4 гривны и 41,8 гривны за доллар.
- А банкир Анна Золотько для 24 Канала спрогнозировала, что в конце августа и в начале сентября курс гривны относительно валют будет двигаться в пределах 0,5% – 1,5%.
- Интересно, что курс доллара в среднем ниже на 1% – 1,3% за начальный курс года. В начале года он был на отметке 42,02 гривны.