Официальный курс доллара упал на 6 копеек за выходные, а курс евро наоборот вырос на такую же сумму. Ожидается, что цена обеих валют вырастет по состоянию на 2 сентября.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,32 гривны. То есть цена американской валюты упала на 6 копеек против 29 августа. Официальный курс евро составляет 48,19 гривны, то есть цена выросла на 6 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 2 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,37 гривны;

евро – 48,46 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 1 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,59 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,38 гривны , продажа – по 41,47 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,62 гривны, продажа – по 41,47 гривны.

По сколько будет курс доллара в сентябре?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на межбанке и на наличном рынке в начале сентября курс будет на уровне 41,6 – 42 гривен.

Лесовой добавляет, что за последние 3 месяца официальный курс доллара почти не изменился в цене. Кроме того, с июня в Украине постепенно замедляется инфляция и потребительские цены снизились на 0,2%.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В первую неделю сентября не ожидается глобальных курсовых сдвигов. Дело в том, что цена на валюту не может мгновенно измениться, потому что рынок работает по другой формуле.

Какой курс был в конце августа?