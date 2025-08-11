Курсы валют опустились: НБУ установил новые цены для доллара и евро
- Официальный курс доллара США снизился до 41,38 гривен, евро – до 48,19 гривен.
- На наличном рынке курс доллара будет колебаться на этой неделе в пределах 41,6 – 42 гривны.
За выходные регулятор опустил доллар и евро в цене на почти одинаковую стоимость – 7 и 8 копеек. Кроме того, Нацбанк не ожидает существенных изменений курсов валют и на завтра, 12 августа, ведь евро останется без изменений, а доллар несущественно вырастет.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,38 гривне. То есть цена американской валюты упала на 7 копеек против 8 августа. Официальный курс евро составляет 48,19 гривны, то есть цена упала на 8 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 12 августа курс валют будет такой:
- доллар – 41,44 гривны;
- евро – 48,19 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 11 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,22 гривны, продажа – по 41,72 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,58 гривны, продажа – по 41,55 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,97 гривны, продажа – по 41,57 гривны.
Каким будет курс доллара в середине августа?
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на этой неделе на наличном рынке доллар будет в пределах от 41,6 гривны до чуть больше, чем 42 гривны.
В то же время на доллар будет влиять традиционно действия Нацбанка по спросу и предложению через валютные интервенции.
Однако сезон жатвы может "естественным путем" выровнять спрос и предложение, ведь обычно в этот период аграрии реализуют избыток валюты для закупки топлива и других материалов.
Таким образом, реакция регулятора может быть несколько замедлена из-за сезона жатвы.