За выходные регулятор опустил доллар и евро в цене на почти одинаковую стоимость – 7 и 8 копеек. Кроме того, Нацбанк не ожидает существенных изменений курсов валют и на завтра, 12 августа, ведь евро останется без изменений, а доллар несущественно вырастет.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,38 гривне. То есть цена американской валюты упала на 7 копеек против 8 августа. Официальный курс евро составляет 48,19 гривны, то есть цена упала на 8 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 12 августа курс валют будет такой:

доллар – 41,44 гривны;

евро – 48,19 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 11 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,22 гривны , продажа – по 41,72 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,58 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,97 гривны, продажа – по 41,57 гривны.

Каким будет курс доллара в середине августа?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на этой неделе на наличном рынке доллар будет в пределах от 41,6 гривны до чуть больше, чем 42 гривны.

В то же время на доллар будет влиять традиционно действия Нацбанка по спросу и предложению через валютные интервенции.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Однако сезон жатвы может "естественным путем" выровнять спрос и предложение, ведь обычно в этот период аграрии реализуют избыток валюты для закупки топлива и других материалов.

Таким образом, реакция регулятора может быть несколько замедлена из-за сезона жатвы.