За последние сутки официальные курсы валют подорожали. Больше всего выросло евро – на 15 копеек, а доллар – на 10 копеек. Интересно, что завтра, 21 августа, евро снова опустится в цене.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,35 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 10 копеек против 19 августа. Официальный курс евро составляет 48,32 гривны, то есть цена выросла на 15 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 21 августа курс валют будет таким:

доллар – 41,37 гривны;

евро – 48,16 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 20 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,62 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,46 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,60 гривны, продажа – по 41,52 гривны.

Как будет меняться рынок валют?

По словам банкира Анны Золотько для 24 Канала ситуация на валютном рынке будет стабильной, а официальный курс будет прогнозируемым.

Анна Золотько член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Этому способствуют два фактора, а именно – сезонное увеличение предложения валюты и режим управляемой гибкости со стороны НБУ.

Золотько отмечает, что колебания валют вероятно, что не будут превышать 1,5% от текущего уровня. Однако такое будет в случае, если будут отсутствовать фундаментальные шоки.