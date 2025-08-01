Евро в банках продолжает дешеветь, как и на черном рынке. В то же время наибольший спад наблюдался в обменниках. Доллар хоть и дешевеет также, но спад происходит на несколько копеек, что не меняет существенно стоимости валюты.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 1 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,42 гривны (-3 копейки против 31 июля) и продажа по 42 гривны (без изменений).

Смотрите также Более низкие пенсии, штрафы для ФЛП и покупка билетов на поезд по-новому: что изменится с 1 августа

Покупка евро проходит по 47,50 гривны (-25 копеек), продажа – по 48,22 гривны (-28 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,75 гривны (-5 копеек), а продать по 41,74 гривны (-1 копейка).

(-5 копеек), а продать по (-1 копейка). Покупка евро по 47,90 гривны (-8 копеек), а продажа по 48,10 гривны (-29 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 41,04 гривны (-24 копейки), а продают по 41,76 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(-24 копейки), а продают по (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,16 гривны (-44 копейки), а продают по 48,32 гривны (+5 копеек).

Какой курс доллара и евро прогнозируют?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что курс доллара в первую неделю августа будет стабильным из-за действия режима управляемой гибкости, что продолжает держать валюты на ранее установленных трендах.

Зато курс евро будет на том уровне, что будет зависеть от мировой пары доллар/евро, а также пары гривна/доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В этой сложной курсовой игре главным является, сблизятся ли курсы доллара и евро. Сокращение разрыва между этими мировыми валютами потенциально может стать сигналом к снижению курса евро.

Таким образом, ожидается, что на наличном рынке курсы валют будут находиться в таком диапазоне: 41,6 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.