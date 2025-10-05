На курс будет давить ситуация с энергетикой и события на Ближнем Востоке: цена евро в октябре
- Цена евро вероятно не превысит 50 гривен, оставаясь в диапазоне до 49,5 гривен.
- На курс евро будут влиять военная ситуация в Украине и мировые валютные колебания, в частности соотношение евро и доллара.
Ценовая динамика евро может меняться под влиянием угроз для критической инфраструктуры в Украине, а также из-за международных факторов, в частности конфликтов на Ближнем Востоке. Евро, скорее всего, не превысит отметки в 50 гривен за валюту. Цена будет держаться в диапазоне до 49,5 гривны.
Какого курса евро стоит ожидать?
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на курсовую динамику могут повлиять военная ситуация в Украине и мировые валютные колебания.
Несмотря на общую стабильность, есть факторы, которые в той или иной степени могут повлиять на курсы. Их не стоит отбрасывать, чтобы быть максимально сосредоточенными к возможному противодействию им.
- Военная ситуация в Украине. Речь идет о непредсказуемых событиях на фронте, объемы материально-технического обеспечения ВСУ и международной военной помощи.
Также это касается роста риска ракетных и дроновых атак по критической и энергетической инфраструктуре.
Замечу, что осенью вероятность таких атак возрастает, ведь враг пытается давить на Украину энергетическими угрозами,
– говорит Лесовой.
- Мировые валютные колебания. Дело в том, что курс евро зависит от 2 факторов, а это соотношение евро и доллара на международных торгах и внутреннего курса гривны к доллару.
Сейчас соотношение доллара к евро колеблется в диапазоне 0,15 – 0,18%. Это произошло после того, как ФРС снизил базовую ставку на 0,25%, а ЕЦБ оставил ее на уровне 2,15%.
Однако это соотношение валют может измениться из-за глобальных событий: например, колебания цен на нефть, ситуация на Ближнем Востоке (в частности операция в Секторе Газа), ход войны в Украине, изменения в санкционной и торговой политике и тому подобное,
– заявил Тарас Лесовой.
Заметьте! Евро на межбанке и на наличном рынке на следующей неделе почти не будет отличаться. На межбанке колебания будут в диапазоне 48 – 49 гривен, а колебания на наличном рынке – между 48 гривнами и 49,5 гривнами.
Какими будут валюты в октябре?
Еще раньше банкир Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара может колебаться от 41,2 гривны до 42,2 гривны в октябре.
Зато евро будет зависеть от мировой пары доллар – евро и от соответствующих показателей пары гривна – доллар. Однако пока не ожидается существенного приближения курсов доллара и евро друг к другу.
В октябре украинский курс евро может составить от 47,5 гривны до 49,5 гривны.