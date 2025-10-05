Цінова динаміка євро може змінюватися під впливом загроз для критичної інфраструктури в Україні, а також через міжнародні фактори, зокрема конфлікти на Близькому Сході. Євро, найімовірніше, не перевищить позначки в 50 гривень за валюту. Ціна триматиметься в діапазоні до 49,5 гривні.

На який курс євро варто очікувати?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що на курсову динаміку можуть вплинути військова ситуація в Україні та світові валютні коливання.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Попри загальну стабільність, є фактори, які тією чи іншою мірою можуть вплинути на курси. Їх не варто відкидати, щоб бути максимально зосередженими до можливої протидії ним.

Військова ситуація в Україні. Йдеться про непередбачувані події на фронті, обсяги матеріально-технічного забезпечення ЗСУ та міжнародної військової допомоги.

Також це стосується зростання ризику ракетних і дронових атак по критичній та енергетичній інфраструктурі.

Зауважу, що восени ймовірність таких атак зростає, адже ворог намагається тиснути на Україну енергетичними загрозами,

– каже Лєсовий.

Світові валютні коливання. Річ у тім, що курс євро залежить від 2 чинників, а це співвідношення євро та долара на міжнародних торгах й внутрішнього курсу гривні до долара.

Зараз співвідношення долара до євро коливається в діапазоні 0,15 – 0,18%. Це відбулося після того, як ФРС знизив базову ставку на 0,25%, а ЄЦБ залишив її на рівні 2,15%.

Однак це співвідношення валют може змінитися через глобальні події: наприклад, коливання цін на нафту, ситуація на Близькому Сході (зокрема операція в Секторі Газу), перебіг війни в Україні, зміни у санкційній та торгівельній політиці тощо,

– заявив Тарас Лєсовий.

Зауважте! Євро на міжбанку та на готівковому ринку наступного тижня майже не відрізнятиметься. На міжбанку коливання будуть в діапазоні 48 – 49 гривень, а коливання на готівковому ринку – між 48 гривнями та 49,5 гривнями.

Якими будуть валюти у жовтні?