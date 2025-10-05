На курс тиснутиме ситуація з енергетикою та події на Близькому Сході: ціна євро у жовтні
- Ціна євро ймовірно не перевищить 50 гривень, залишаючись в діапазоні до 49,5 гривень.
- На курс євро впливатимуть військова ситуація в Україні та світові валютні коливання, зокрема співвідношення євро та долара.
Цінова динаміка євро може змінюватися під впливом загроз для критичної інфраструктури в Україні, а також через міжнародні фактори, зокрема конфлікти на Близькому Сході. Євро, найімовірніше, не перевищить позначки в 50 гривень за валюту. Ціна триматиметься в діапазоні до 49,5 гривні.
На який курс євро варто очікувати?
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що на курсову динаміку можуть вплинути військова ситуація в Україні та світові валютні коливання.
Попри загальну стабільність, є фактори, які тією чи іншою мірою можуть вплинути на курси. Їх не варто відкидати, щоб бути максимально зосередженими до можливої протидії ним.
- Військова ситуація в Україні. Йдеться про непередбачувані події на фронті, обсяги матеріально-технічного забезпечення ЗСУ та міжнародної військової допомоги.
Також це стосується зростання ризику ракетних і дронових атак по критичній та енергетичній інфраструктурі.
Зауважу, що восени ймовірність таких атак зростає, адже ворог намагається тиснути на Україну енергетичними загрозами,
– каже Лєсовий.
- Світові валютні коливання. Річ у тім, що курс євро залежить від 2 чинників, а це співвідношення євро та долара на міжнародних торгах й внутрішнього курсу гривні до долара.
Зараз співвідношення долара до євро коливається в діапазоні 0,15 – 0,18%. Це відбулося після того, як ФРС знизив базову ставку на 0,25%, а ЄЦБ залишив її на рівні 2,15%.
Однак це співвідношення валют може змінитися через глобальні події: наприклад, коливання цін на нафту, ситуація на Близькому Сході (зокрема операція в Секторі Газу), перебіг війни в Україні, зміни у санкційній та торгівельній політиці тощо,
– заявив Тарас Лєсовий.
Зауважте! Євро на міжбанку та на готівковому ринку наступного тижня майже не відрізнятиметься. На міжбанку коливання будуть в діапазоні 48 – 49 гривень, а коливання на готівковому ринку – між 48 гривнями та 49,5 гривнями.
Якими будуть валюти у жовтні?
Ще раніше банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс долара може коливатися від 41,2 гривні до 42,2 гривні у жовтні.
Натомість євро залежатиме від світової пари долар – євро й від відповідних показників пари гривня – долар. Однак наразі не очікується суттєвого наближення курсів долара та євро одне до одного.
У жовтні український курс євро може скласти від 47,5 гривні до 49,5 гривні.