Валюта снова дорожает: какой курс доллара в банках Украины

Курс доллара в Украине растет несколько дней подряд. Официальная стоимость американской валюты уже побила исторический максимум и стремится к отметке в 43 гривны за доллар.

Какой официальный курс доллара?

По состоянию на 8 января 2026 года официальный курс доллара в Украине составляет 42,71 гривны за доллар. Таким образом против предыдущего дня американская валюта подорожала на 15 копеек, передает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

В то же время 9 января официальный курс доллара установит новый исторический максимум:

доллар будет торговаться по 42,99 гривны.

Заметьте! Официальный курс евро установлен НБУ 8 января на уровне 49,92 гривны. И уже завтра, 9 января, ожидается, что европейская валюта пересечет отметку в 50 гривен и составит 50,17 за евро.

Какой курс доллара в банках?

Впрочем, в банках стоимость доллара отличается, иногда существенно. По данным сайта "Минфин", средний курс американской валюты в банках 8 января такой:

покупка доллара достигает в среднем 42,65 гривны за доллар;

продажа доллара осуществляется по 43,25 гривны за доллар.

В разрезе по разным банкам Украины доллар в кассах торгуется:

Ощадбанк : покупка – 42,60 гривны, продажа – 43,30 гривны за доллар;

: покупка – 42,60 гривны, продажа – 43,30 гривны за доллар; ПриватБанк : покупка – 42,65 гривны, продажа – 43,25 гривны за доллар;

: покупка – 42,65 гривны, продажа – 43,25 гривны за доллар; Райфайзен Банк : покупка – 42,90 гривны, продажа – 43,30 гривны за доллар;

: покупка – 42,90 гривны, продажа – 43,30 гривны за доллар; Глобус Банк : покупка – 42,85 гривны, продажа – 43,35 гривны за доллар;

: покупка – 42,85 гривны, продажа – 43,35 гривны за доллар; Укрсиббанк : покупка – 42,70 гривны, продажа – 43,30 гривны за доллар;

: покупка – 42,70 гривны, продажа – 43,30 гривны за доллар; Сенс Банк : покупка – 42,75 гривны, продажа – 43,25 гривны за доллар;

: покупка – 42,75 гривны, продажа – 43,25 гривны за доллар; ПУМБ : покупка – 42,60 гривны, продажа – 43,20 гривны за доллар;

: покупка – 42,60 гривны, продажа – 43,20 гривны за доллар; Аккордбанк ; покупка – 42,90 гривны, продажа – 43,50 гривны за доллар;

; покупка – 42,90 гривны, продажа – 43,50 гривны за доллар; БТА Банк : покупка – 42,55 гривны, продажа – 43,25 гривны за доллар;

: покупка – 42,55 гривны, продажа – 43,25 гривны за доллар; Абанк : покупка – 42,70 гривны; продажа – 43,40 гривны за доллар.

: покупка – 42,70 гривны; продажа – 43,40 гривны за доллар. Укрэксимбанк ; покупка – 42,65 гривны; продажа – 43,25 гривны за доллар;

; покупка – 42,65 гривны; продажа – 43,25 гривны за доллар; Идея Банк ; покупка – 42,60 гривны; продажа – 43,40 гривны за доллар.

; покупка – 42,60 гривны; продажа – 43,40 гривны за доллар. Правэкс Банк : покупка – 43,00 гривны, продажа – 43,38 гривны за доллар;

: покупка – 43,00 гривны, продажа – 43,38 гривны за доллар; OTP Bank: покупка – 42,45 гривны, продажа – 43,15 гривны за доллар.

Вместе с тем при оплате картой в банках курс доллара может быть несколько иным. В частности, monobank доллар в четверг стоит: покупка – 42,83 гривны, доллар – 43,28 гривны за доллар.

Стоит знать! Наличный курс доллара 8 января уже пересек отметку в 43 гривны. На черном рынке валюта торгуется: покупка – 43,2 гривны, продажа 43,40 гривны за доллар.

Каким будет курс доллара в январе?