Какой официальный курс доллара?
По состоянию на 8 января 2026 года официальный курс доллара в Украине составляет 42,71 гривны за доллар. Таким образом против предыдущего дня американская валюта подорожала на 15 копеек, передает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
В то же время 9 января официальный курс доллара установит новый исторический максимум:
- доллар будет торговаться по 42,99 гривны.
Заметьте! Официальный курс евро установлен НБУ 8 января на уровне 49,92 гривны. И уже завтра, 9 января, ожидается, что европейская валюта пересечет отметку в 50 гривен и составит 50,17 за евро.
Какой курс доллара в банках?
Впрочем, в банках стоимость доллара отличается, иногда существенно. По данным сайта "Минфин", средний курс американской валюты в банках 8 января такой:
- покупка доллара достигает в среднем 42,65 гривны за доллар;
- продажа доллара осуществляется по 43,25 гривны за доллар.
В разрезе по разным банкам Украины доллар в кассах торгуется:
- Ощадбанк: покупка – 42,60 гривны, продажа – 43,30 гривны за доллар;
- ПриватБанк: покупка – 42,65 гривны, продажа – 43,25 гривны за доллар;
- Райфайзен Банк: покупка – 42,90 гривны, продажа – 43,30 гривны за доллар;
- Глобус Банк: покупка – 42,85 гривны, продажа – 43,35 гривны за доллар;
- Укрсиббанк: покупка – 42,70 гривны, продажа – 43,30 гривны за доллар;
- Сенс Банк: покупка – 42,75 гривны, продажа – 43,25 гривны за доллар;
- ПУМБ: покупка – 42,60 гривны, продажа – 43,20 гривны за доллар;
- Аккордбанк; покупка – 42,90 гривны, продажа – 43,50 гривны за доллар;
- БТА Банк: покупка – 42,55 гривны, продажа – 43,25 гривны за доллар;
- Абанк: покупка – 42,70 гривны; продажа – 43,40 гривны за доллар.
- Укрэксимбанк; покупка – 42,65 гривны; продажа – 43,25 гривны за доллар;
- Идея Банк; покупка – 42,60 гривны; продажа – 43,40 гривны за доллар.
- Правэкс Банк: покупка – 43,00 гривны, продажа – 43,38 гривны за доллар;
- OTP Bank: покупка – 42,45 гривны, продажа – 43,15 гривны за доллар.
Вместе с тем при оплате картой в банках курс доллара может быть несколько иным. В частности, monobank доллар в четверг стоит: покупка – 42,83 гривны, доллар – 43,28 гривны за доллар.
Стоит знать! Наличный курс доллара 8 января уже пересек отметку в 43 гривны. На черном рынке валюта торгуется: покупка – 43,2 гривны, продажа 43,40 гривны за доллар.
Каким будет курс доллара в январе?
Валютный рынок сейчас формируется под влиянием ряда факторов, среди которых состояние энергетики, связанные экономические риски и интенсивность боевых действий.
По словам банкира Тараса Лесового, курс в 43 гривны за доллар – это вопрос недалекой перспективы, однако резких скачков не ожидается. Национальный банк частично сглаживает негативное влияние на рынок в режиме "управляемой гибкости", контролируя границы курсовых колебаний.
В ближайшие недели, по прогнозу эксперта, ситуация будет оставаться "достаточно спокойной": доллар будет держаться относительно стабильно, а показатели не будут выходить за допустимые коридоры.