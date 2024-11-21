Стартует сезон скидок: резко ли подорожает доллар и евро на следующей неделе

Прогнозируется, что в последнюю неделю ноября, несмотря на достаточную живость на рынке валют, курсовые показатели будут меняться ежедневно. В то же время в итоге недели показатели не будут значительными. Но не исключается, что курсы то будут расти, то снижаться.

Какой прогноз по курсу с 25 ноября

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой напомнил, что режим управляемой гибкости почти гарантирует, что на рынке исключены стремительные изменения, связанные, то ли с текущими экономически-военными обстоятельствами (например, с ускорением инфляции до 10% по итогам года), или с "вирусом" ажиотажного спроса.

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Лесовой добавляет, что сейчас активность на рынке будет достаточно высокой, ведь на следующей неделе стартует сезон скидок, акций, бонусов и тому подобное. Банкир отмечает, что часть граждан, имеющих валютные сбережения, может воспользоваться этим сезоном, приобретя необходимые вещи по выгодным ценам и подарки на грядущие праздники.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, ожидается уменьшение предложения от экспортеров, которое было связано с периодом проплаты налогов. Вполне возможно, что по итогам ноября доллар вырастет не более, чем на 0,8 – 1%.

Напоминаем! Официальный курс по состоянию на 1 ноября составил 41,21 гривны за доллар. Поэтому вполне возможно, что 1 декабря курсовые показатели "застынут" на отметке от 41,5 – 41,6 гривны за доллар.

Каких цен на валюты ждать

По прогнозам Лесового, коридоры валютных колебаний на межбанке будут в пределах 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро. На наличном рынке колебания составят 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.

Другие характеристики:

Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 грн на доллар, до 0,8 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за евро, 0,5 – 0,7 за евро.

Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Обратите внимание! Ожидается, что на следующей неделе рынок валют будет достаточно активным, однако курсовые показатели лишь незначительно изменятся, что будет вызвано активной ролью продавцов.