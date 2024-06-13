Электроэнергия и доллар: как ситуация со светом повлияет на курс

Курс гривны уже начал свое движение к восстановлению, поэтому можно ожидать, что такая тенденция будет господствовать и в дальнейшем. Однако на общий курс существенное влияние будет иметь электроэнергия.

Каких тенденций ждать в июне

Тарас Лесовой сообщил для 24 Канала, что в целом факторы, которые влияли на рынок валют не очень изменятся. Среди них есть:

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инфляционное "давление";

увеличенных тарифов на электроэнергию;

перебои с энергоснабжением на бизнес.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА На валютном рынке июнь можно назвать периодом "электродоллара", когда электроэнергия станет главным внешним фактором, от которого могут зависеть валютные курсы. В то же время будет продолжаться привыкание рынка к новым коридорам ожидаемых колебаний с периодическими изменениями трендов с нисходящего на восходящий и наоборот.

Регулятор может вмешиваться для поддержания баланса между спросом и предложением, поскольку система "управляемой гибкости" остается в силе. Эта система направлена на приведение обменных курсов в соответствие с экономическими обстоятельствами продолжающегося конфликта,, одновременно позволяя в определенной степени свободно определять обменный курс. Тем не менее, ожидается, что значительных всплесков спроса на рынке не будет, а разрыв между курсами на межбанковском и наличном рынках постепенно будет уменьшаться.

Стоит сказать, как и предполагалось, девальвация гривны почти остановится: после апрельско-майского проседания нацвалюты почти на 4%, в июне этот показатель будет почти нулевым, а основные изменения курса доллара будут происходить на "площадке” 40 – 41 гривны,

– добавил Лесовой.

В свете недавнего повышения тарифов на электроэнергию эксперты прогнозируют рост курса для потребителей. Однако этот рост может быть частично компенсирован сезонным снижением цен на сельскохозяйственную продукцию. Несмотря на это, существует беспокойство, что введение новых акцизов на топливо в июле может привести к более значительному влиянию на цены, сделав их более заметными и ощутимыми для граждан.

Каких показателей ждать