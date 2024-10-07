Курсы валют от НБУ: какая валюта существенно упала в цене

Официальные курсы валют несколько снизились после выходных. Следовательно, стоимость доллара уменьшилась несущественно, однако евро демонстрирует стремительное "падение".

Официальный курс 7 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,18 гривны. То есть цена валюты уменьшилась на 8 копеек.

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Официальный курс евро вместо этого составляет 45,43 гривны. То есть, цена валюты "упала" аж на 28 копеек.

По состоянию на 8 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,19 гривны,

евро – 45,22 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,05 гривны, а продажа – 41,50 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,43 гривны , а продажа – 41,50 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,83 гривны, а продажа – 41,52 гривны.

Что будет с курсом доллара в октябре

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала сообщил, что в октябре будут сформированы курсовые ориентиры на ноябрь и декабрь: именно в этот период ожидается кульминация на валютном рынке, когда определятся курсовые тенденции до конца года.

Заметьте! По прогнозу Лесового, к концу октября коридор валютных колебаний может сместиться до 41,5–42,2 гривны за доллар. В то же время общий рост курса, вероятно, не превысит 0,3–0,4%.