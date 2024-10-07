Офіційний курс 7 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,18 гривні. Тобто ціна валюти зменшилася на 8 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,43 гривні. Тобто, ціна валюти "впала" аж на 28 копійок.

Станом на 8 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,19 гривні,

євро – 45,22 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 7 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,05 гривні, а продаж – 41,50 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,43 гривні , а продаж – 41,50 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 40,83 гривні, а продаж – 41,52 гривні.

Що буде із курсом долара у жовтні

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу повідомив, що в жовтні будуть сформовані курсові орієнтири на листопад і грудень: саме в цей період очікується кульмінація на валютному ринку, коли визначаться курсові тенденції до кінця року.

Зауважте! За прогнозом Лєсового, до кінця жовтня коридор валютних коливань може зміститися до 41,5–42,2 гривні за долар. Водночас загальне зростання курсу, ймовірно, не перевищить 0,3–0,4%.