Продолжаются попытки раскачать курс: что будет с долларом и евро в течение недели

До 12 января будут продолжаться тенденции на прошлой неделе по раскачиванию курса валют на фоне напряжения. Поэтому стоимость доллара и евро может несколько подскочить.

Что будет влиять на валюту

Аналитик Алексей Козырев в материале для издания Минфин рассказал, что если котировка на межбанке вырастет, обменники начнут повышать стоимость валюты. Так они хотят удержать разницу между межбанком и наличным рынком на уровне 1 – 1,5 гривны.

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Алексей Козырев Аналитик Если курсы межбанка и наличного рынка будут активно расти, продолжится и рост объемов покупок валюты гражданами на свои карты и трехмесячные конверсионные депозиты, как альтернативы покупкам наличной валюты в обменниках. Это будет несколько сдерживать аппетиты владельцев обменников по максимальному увеличению курсов продажи валюты в пунктах обмена, но частично.

Также он добавил, что для финансистов ключевым остается уровень конкуренции и объем реального платежеспособного спроса со стороны населения в конкретном регионе. Там, где конкуренция будет низкая, обменники значительно больше повысят стоимость валюты.

Курс доллара и евро

Козырев сообщил, что в течение 8 – 12 января курс доллара и евро может измениться и продемонстрировать тенденцию роста.

Наличный доллар:

В банках – от 38,20 до 40,05 гривны;

В обменниках – от 38,30 до 40 гривен.

Наличное евро: