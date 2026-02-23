Новый курс в начале недели: сколько просят за доллар и евро в обменниках
- Официальный курс доллара – 43,27 гривны, евро – 50,91 гривны.
- В банках покупка доллара стоит 43 гривны, продажа – 43,52 гривны; покупка евро – 50,72 гривны, продажа – 51,44 гривны.
В понедельник, 23 февраля, официальный курс доллара составляет 43,27 гривны, тогда как евро – 50,91 гривны. Однако в банках и обменниках цена на валюту несколько иная.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 23 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43 гривны (-5 копеек), а продажа по 43,52 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро проходит по 50,72 гривны (+2 копейки), а продажа – по 51,44 гривны (+11 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,30 гривны, а продать – по 43,30 гривны.
- Зато покупка евро проходит по 51,30 гривны, а продажа – по 51,45 гривны.
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,55 гривны (+55 копеек), а продают – по 43,40 гривны (+15 копеек).
- Евро покупают по 51,10 гривны (+100 копеек), а продают – по 51,65 гривны (+15 копеек).
Что будет с курсом в конце зимы?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что определяющей на рынке будет оставаться позиция Нацбанка, который будет сглаживать потенциальные скачки спроса.
Последние дни зимы могут быть достаточно напряженными, а вероятные колебания курса валют будут происходить в коридорах 43 – 43,75 гривны за доллар и 51 – 52 гривен за евро.
Определенная "турбулентность" будет сохраняться из-за настроений глобальных инвесторов, геополитических рисков и напряжения в отношениях США и Евросоюза, в частности по тарифам.