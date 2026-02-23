Який курс валют у банках?

Станом на ранок 23 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43 гривні (-5 копійок), а продаж по 43,52 гривні (+2 копійки).

(-5 копійок), а продаж по (+2 копійки). Купівля євро проходить по 50,72 гривні (+2 копійки), а продаж – по 51,44 гривні (+11 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,30 гривні , а продати – по 43,30 гривні .

, а продати – по . Натомість купівля євро проходить по 51,30 гривні, а продаж – по 51,45 гривні.

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,55 гривні (+55 копійок), а продають – по 43,40 гривні (+15 копійок).

(+55 копійок), а продають – по (+15 копійок). Євро купують по 51,10 гривні (+ 100 копійок), а продають – по 51,65 гривні (+15 копійок).

Що буде з курсом наприкінці зими?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що визначальною на ринку залишатиметься позиція Нацбанку, який згладжуватиме потенційні стрибки попиту.

Останні дні зими можуть бути досить напруженими, а ймовірні коливання курсу валют відбуватимуться в коридорах 43 – 43,75 гривні за долар та 51 – 52 гривень за євро.

Певна "турбулентність" зберігатиметься через настрої глобальних інвесторів, геополітичні ризики й напруження у відносинах США та Євросоюзу, зокрема щодо тарифів.