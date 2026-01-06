Курс валют в Украине 2026: что выгоднее покупать – доллар или евро

Эксперты не прогнозируют резких колебаний курса доллара и евро на рынке до 11 января. Формировать сбережения уместно в обеих валютах, однако, учитывая геополитические и экономические факторы, предпочтение можно отдать одной из них.

На какую валюту стоит ориентироваться в 2026 году?

Как рассказывал в комментарии 24 Каналу экономист Ярослав Жалило, для хранения сбережений стоит ориентироваться на евро, ведь эта валюта имеет большее влияние на ситуацию в Украине.

Эксперт говорит, что евро составляет значительную долю внешней торговли Украины и международных валютных резервов Национального банка. Кроме того, в этой валюте поступает макрофинансовая помощь от Европейского Союза.

Обратите внимание! В декабре страны Евросоюза одобрили рекордный пакет помощи Украине – кредит на 90 миллиардов евро. Эти деньги распределят на 2026 – 2027 годы.

По мнению Ярослава Жалило, в перспективе евро будет более существенной для Украины валютой ввиду пребывания в связи с Еврозоной.

Ярослав Жалило Доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Когда мы в обменниках раньше смотрели, какой там курс доллара, то все больше нам надо смотреть на курс евро. Потому что это больше влияет и на уровень цен, по крайней мере тех, что транслируются через импорт к нам, и на оценки финансовой ситуации в Украине. Соответственно, если говорить о каких-то сбережениях, если кто-то желает их формировать в валюте, то все-таки надо смотреть больше на евро.

В то же время экономист заметил, что на фоне неопределенности перспективы для доллара, связанной с политикой президента США Дональда Трампа, курс евро в Украине претерпел некоторый перегрев в 2025 году. Бизнес и рядовые украинцы увеличили свою заинтересованность в этой валюте, что сказалось на ее курсе по отношению к гривне.

Как отмечал ранее в комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, по имеющимся признакам, в течение недели 5 – 11 января неожиданных изменений в соотношении евро к доллару не ожидают. Прогнозируемо оно составит 1,16 – 1,185.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Евро и доллар остаются мировыми валютами – достаточно прочными для любых глобальных потрясений. Поэтому не стоит ожидать, что какая-то из этих валют может существенно потерять свою стоимость.

По мнению эксперта, пиковые тенденции на валютном рынке постепенно спадают, поэтому в ближайшие недели курсовые показатели вероятно будут оставаться постоянными в пределах допустимых коридоров колебаний.

Интересно! По прогнозу экономиста Олега Гетмана, учитывая политику Нацбанка девальвация гривны в 2026 году будет происходить медленно. Поэтому если в начале года курс был более 42 гривны за доллар, то в конце года он составит 43+ гривны.

Какой курс валют на 6 января?

Национальный банк побил новый исторический максимум, установив рекордный курс доллара на 6 января на уровне 42,42 гривны. Официальный курс евро несколько снизили – до 49,51 гривны.

По состоянию на утро 6 января, по данным "Минфина" и finance.ua, курс валют был следующим:

в банках покупка доллара в среднем по 42,15 гривни (+5 копеек) и продажа по 42,60 гривны (+2 копейки); покупка евро – по 49,40 гривны (+5 копеек), продажа – по 50 гривен (+10 копеек);

в обменниках доллары покупают в среднем по 42 гривны (без изменений), а продают по 42,62 гривны (+4 копейки); покупка евро – по 49,55 гривны (+6 копеек), продажа – по 50,15 гривны (+12 копеек);

на черном рынке в среднем купить доллар можно по 42,60 гривны (+10 копеек), а продать – по 42,61 гривне (+11 копеек); покупка евро – по 49,85 гривны (+15 копеек), продажа – по 50,02 гривны (+2 копейки).

Каких колебаний курса валют ожидать до конца недели?

Ситуация на валютном рынке до завершения первой декады января будет формироваться под влиянием внешних экономических обстоятельств, бюджетных процессов и общей ситуации с безопасностью.

Однако определяющую роль в сглаживании колебаний курса будет играть политика Национального банка Украины, который благодаря режиму "управляемой гибкости" нивелирует дисбалансы между спросом и предложением.

По прогнозу банкира Тараса Лесового, на период с 5 по 11 января коридоры валютных колебаний составят:

на межбанке – 42,2 – 42,7 гривны за доллар; 48,5 – 49,75 гривны за евро;

на наличном рынке – 42,3 – 42,8 гривны за доллар; 48,5 – 49,75 гривны за евро.

В коммерческих банках разница курсов покупки составит 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро, а продажи – 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро.

В обменных пунктах продажа и покупка будут иметь разницу в 0,3 – 0,5 гривны за доллар. По евро разница 0,5 – 0,7 гривны при покупке и до 0,5 гривны – при продаже.