Купить или продать: что делать с долларом накануне блэкаута

Курс доллара пока достаточно стабильный, несмотря на неопределенную ситуацию с энергетикой, которая продолжает испытывать повреждения от ударов России. Резкие скачки курса перестали наблюдаться даже при массированных атаках.

Что будет с валютой при длительном блэкауте, узнавали журналисты Экономика 24.

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Что будет в случае блэкаута

По словам банкира Германа Марченко, в любом случае война "давит" на валютный рынок. Это влияние может вести к незначительным колебаниям курса в ту или иную сторону, но эти колебания чаще не являются системными и длятся всего несколько дней. Такая их краткосрочность является тенденцией, которая может измениться под влиянием серьезных экономических и политических факторов.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" Длительный блэкаут, на 5 – 10 суток, может стать причиной давления на рынок, ведь в первую очередь актуализирует вопрос наличия наличной гривны – у граждан ощутимо вырастет потребность снять ее с карточек без помех.

Укрепление гривны

Непрогнозируемость дальнейших действий агрессора заставляет украинцев иметь в руках достаточный запас гривны для покупки товаров первого потребления. Также некоторые обменные пункты могут изменять режим работы и работать с ограничениями из-за отсутствия света.

Очевидно, что при длительном блэкауте вокруг вопроса снятия наличных денег может возникнуть волнение, как реакция скорее социально обусловлена, чем экономическая. Именно в такие дни спрос на наличную гривну может ощутимо вырасти,

– объясняет Герман Марченко.

Проблемы с банкоматами

При вероятном полном отключении электроснабжения большинство операций по снятию наличных денег будет происходить в отделениях банков. Ведь коммерческие банки уже реализуют антикризисные меры на случай длительных блэкаутов, чтобы обеспечить бесперебойную работу оптимального количества имеющихся отделений. И, что важно, заботятся об условиях комфортного и безопасного обслуживания.

По нашим оценкам, в крупных городах (преимущественно в областных центрах с разветвленной банковской системой) смена часов работы отделений комбанков, если и произойдет, то будет минимальной,

– отмечает Герман Марченко.

Он добавил, что пока у граждан не возобновится возможность свободно пользоваться всеми каналами снятия наличных денег, будет продолжаться "укрепление" курса гривны, частично обоснованное психологическими факторами. Но такое укрепление гривны к обвалу курса доллара не приведет.

Именно поэтому мы можем осторожно говорить лишь о том, что в случае блэкаута продолжительностью 5 – 10 суток не исключается кратковременное, не критическое для рынка уменьшение курса доллара к коридору 39,50 – 40,00 гривен. При стабилизации энергообеспечения курс вернется к объективным рыночным показателям в 40 – 41 гривен,

– резюмирует эксперт.

Может увеличиться спрос на валюту

Стабильный курс доллара зависит от достаточного количества наличных валют на рынке. По словам экономиста Юрия Крохмаля, такое равновесие может продержаться, пока наличные деньги в достаточном количестве есть в обменниках и в кассах банков.

Юрій Крохмаль Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "БАНК АВАНГАРД" Текущая ситуация не побуждает людей к распродаже наличной валюты и снижению курса, а доступность наличной валюты не дает поводов для ажиотажного спроса и ее удорожания. Но дальнейшие перебои со светом могут повлечь за собой повышение спроса на валюту именно в наличном сегменте.

Однако расценки наличного рынка сильно зависят от официального курса НБУ, который, по мнению большинства экспертов, до конца года менять не будут. Следовательно, ожидать кардинального скачка из-за блэкаута не стоит.

Уже понятно, что до конца года Украина точно получает достаточный уровень международной финансовой поддержки, что позволит оставить официальный курс и текущий подход к курсообразованию на межбанковском рынке по-прежнему.

– резюмировал Юрий Крохмаль.

Эксперт добавил, что энергетический кризис, спровоцированный Россией, сдерживает возобновление курса евро, держа его близко к паритету с долларом.

Курс валют на этой неделе