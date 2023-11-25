С декабря будет многое зависеть: что будет с курсом валют в следующем месяце

Декабрь может стать действительно показательным месяцем для понимания, куда будет двигаться курс валют в 2024 году. На безналичном рынке будет царить режим "управляемой гибкости", так что ситуация на рынке будет формироваться в соответствии со спросом и предложением, но не все так просто.

Курс на межбанке

Действительно, в следующем году курс валют на безналичном рынке будет формироваться с учетом спроса и предложения, а также тактики НБУ, которая может дать больше "свободы" курсообразованию. Несмотря на это, на декабрь может выпасть анонсированный этап валютной либерализации – "минимизация множественности валютных курсов".

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По мнению Тараса Лесового, который он выразил для 24 Канала, НБУ снизит межкурсовую разницу между курсами межбанка, коммерческих банков и обменных пунктов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Заметим, что свободное курсообразование на межбанке – это возможность для более широкой курсовой динамики: валюта может как расти, так и снижаться в цене, однако такие изменения не будут резкими. Можно предположить, что в декабре курсовые границы на межбанке будут на "более широком" уровне 36 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро, а текущие колебания не превысят 0,2 гривны. Разница между курсами покупки и продажи также будет в ноябрьских пределах – не больше 0,1 гривны.

Что будет с курсом на наличном рынке

Банкир рассказал, что ситуация на наличном рынке будет зеркальной до положения дел на безналичном рынке с добавлением 1 – 1,5% к курсу на межбанке. Однако ожидается, что межкурсовая разница будет постепенно сокращаться и к концу декабря составит всего 1% (минимизация множественности валютных курсов).

Еще один фактор, который больше будет касаться наличного рынка – сезонный (накануне праздников колебания на наличном рынке будут заметнее, чем обычно, ведь часть граждан может продать часть валюты для праздничных закупок). То есть мы предполагаем, что предложение на наличном рынке может несколько увеличиться – на 10 – 15% по сравнению с ноябрем, что также повлияет на сокращение разницы между курсами межбанка и наличным,

– объяснил Лесовой.

По его прогнозу, в декабре курс доллара будет на уровне 37 – 38 гривен, а евро – 39 – 41 гривен. Стоимость наличных денег будет формироваться согласно незначительному спреду и текущим колебаниям на уровне 0,3 – 0,5 гривны.

Какие еще факторы повлияют на валютный рынок

Развитие экономики (рост ВВП, создание благоприятных условий для развития бизнеса и тому подобное);

Объем макрофинансовой помощи (по разным оценкам, в 2024 году Украина потребует от 39 до 43 миллиардов долларов, что составит почти 50% всех расходов госбюджета);

Развитие экспорта, расширение "линейки" экспортируемой продукции, в том числе увеличение валютной выручки;

События на фронте и последствия вражеских атак и объекты критической инфраструктуры.