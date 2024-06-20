Риски обвала гривны почти нивелированы: что будет с курсом валют на следующей неделе

На следующей неделе курс валют мало чем будет отличаться от нынешних показателей. Однако некоторых изменений все-таки стоит ждать.

Чего ждать на рынке валют

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на следующей неделе на рынке маловероятны неожиданные и резкие процессы, потому что регулятор не отказался от режима "управляемой гибкости".

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Международная поддержка, в том числе и финансовая, является достаточно весомым аргументом для стабильности экономики. Ведь Украина получила мощную поддержку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине. Также до конца месяца ожидается очередная "порция" макрофина от Еврокомиссии и МВФ суммарно на 4,2 миллиарда долларов. Ну и стратегически, в перспективе уже в 2025 году на рынок повлияет принятое решение G7 о кредите 50 миллиардов долларов, который будет гаситься за счет замороженных активов страны-агрессора.

Также процесс девальвации гривны взял паузу, и до конца месяца по сравнению с маем она будет почти нулевой. Зато снижение учетной ставки до 13% будет способствовать развитию кредитования стратегически важных отраслей экономики.

Очевидно инфляция будет более заметной именно во втором полугодии (из-за роста тарифов на электроэнергию, дефицита энергоснабжения, что скажется на активности бизнеса и ожидаемое июльское увеличение акциза на топливо). Однако по прогнозу Нацбанка инфляция, хоть и вырастет, однако до конца года она будет в пределах 5 – 6%, что совпадает с прогнозом на 2024 год,

– сказал он.

Что будет с курсом

Коридоры валютных колебаний: межбанк – 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривны за евро, наличный рынок – 41 гривны за доллар и 43 45 гривны за евро 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривны за евро.

Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.

Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.