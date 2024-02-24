Угрозы для развития рынка нет: что будет с курсом валют в марте

В марте на валютном рынке не стоит ждать кардинальных изменений. На это повлияет сразу несколько существенных факторов.

Что повлияет на курс валют

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что действие режима "управляемой гибкости" на межбанке будет продолжаться. То есть на фоне свободного курсообразования регулятор оставит за собой возможность периодической корреляции спроса через механизм валютных интервенций. Главной целью является создание равновесия на рынке в условиях частых, но несущественных курсовых изменений.

Читайте также Штиль перед весной: чего ждать от депозитных ставок на следующей неделе

Объемы валютных вливаний останутся в пределах 2,5 – 3 миллиарда долларов в месяц, а в еженедельном разрезе регулятор будет достаточно гибким, ориентируясь прежде всего на уровень спроса, поэтому они составят – где-то 800 – 900 миллионов долларов в неделю.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Во-вторых, на рынке сохранятся частые (ежедневные) изменения курсов валют, при этом как в сторону роста, так и в сторону уменьшения. Однако для межбанка такие изменения будут происходить в пределах 0,20 гривны, а на наличном рынке текущие курсовые изменения могут составить в среднем 0,30 гривны в комбанках и 0,50 – 0,70 гривны в обменниках. Разница между курсами купли-продажи будет до 0,10 гривны на межбанке, до 0,50 гривны в комбанках, до 1 гривны в обменниках.

Курс банков будет сориентирован на показатели межбанка с добавлением % расходов, например, на конвертацию долларов в гривну и наоборот, а также прибыли финучреждений. Курсообразование в обменниках также будет ориентироваться на межбанк, но в их курсах будут учтены "риски" на случай кризисных моментов на рынке и текущая "реакция" на уровень спроса.

Также решающим может стать курс регулятора на уменьшение множественности курсов. Сейчас на рынке действует "2,5 курсы" – межбанковский, курс коммерческих банков и отчасти курс обменников.

Если курсы покупки валюты в комбанках и обменных пунктах почти совпадают – разница иногда составляет 0,10 – 0,20 гривны, то курсы продажи регулируются именно спросом и здесь обменники могут существенно увеличивать разницу между курсами покупки и продажи – по логике прошлых месяцев она может достигать 1 гривны. Чтобы преодолеть такой дисбаланс, необходимо, чтобы на рынке, как минимум, был длительный баланс между спросом и предложением, или же доминировало предложение,

– сказал он.

Во второй половине марта можно будет наблюдать определенное нивелирование разницы между курсами межбанка и наличного рынка, при определенных обстоятельствах. На взгляд Лесового, очень оптимистичным было бы выйти на единую разницу между курсами покупки и продажи на наличном рынке – 0,30 гривны.

Дополнительные факторы, которые могут повлиять на валютный рынок

Стратегия регулятора на удержание баланса на рынке валют с постепенными шагами к дальнейшей либерализации (действие режима "управляемой гибкости", уменьшение межкурсовых различий – путь к объединению курсов);

Объемы получаемой макрофинансовой помощи и их системность;

Развитие экспорта;

Стимулирование развития экономики (анонсированное правительством выделение на развитие бизнеса в 2024 году 40 миллиардов гривен);

"Военные" факторы: события на фронте, получение военно-технической помощи, минимизация последствий агрессии и т.д;

Морально-психологическое состояние общества (важным является сохранение единства внутри страны, "общий язык" между обществом и властью в принятии важных решений, в том числе и мобилизационных).

Что будет с курсом

Так что в марте ситуация останется ожидаемой. Прогнозы по курсу следующие:

Доллар – 38 – 40 гривен на межбанке и 38,25 – 40 40,50 гривны на наличном рынке;

– 38 – 40 гривен на межбанке и 38,25 – 40 40,50 гривны на наличном рынке; Евро – 41 – 43 гривны на межбанке и 41,50 – 43 43,50 гривны на наличном рынке.