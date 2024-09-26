Все достаточно прогнозируемо: чего ждать от курса валют в начале октября

В течение следующей недели курс валют будет вполне прогнозируемым. Он будет колебаться в четко установленных пределах.

Курс валют в октябре

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что в начале октября общая конъюнктура валютного рынка не претерпит существенных изменений.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА С одной стороны все колебания будут происходить согласно устоявшейся "системе" и в соответствии с режимом "управляемой гибкости" – частые, иногда ежедневные курсовые колебания, но с разносторонней и незначительной амплитудой, что не будут пересекать допустимые "коридоры" колебаний. А с другой стороны, благодаря валютным интервенциям, на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением.

В целом все валютные изменения не будут представлять угрозы для рынка, что сохранит свободное курсообразование при точечном вмешательстве регулятора, когда будет возникать такая необходимость.

Кроме этого, не исключаем частичное влияние инерции: вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября. Иными словами, общая картина на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой,

– сказал он.

Основные курсовые показатели в октябре