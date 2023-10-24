Евро станет основным источником дохода: что будет с курсом валют на следующей неделе

В последнее время курс доллара и евро показывают заметные сдвиги на рынке. В связи с этим в конце октября можно ожидать определенные колебания стоимости валюты.

Курс валют в конце октября

Алексей Козырев считает, что на следующей неделе валютный спрэд в большинстве банков будет колебаться в диапазоне 20 – 25 копеек. В обменниках ожидается колебание в диапазоне 20 – 25 копеек ля доллара и 1 гривны для евро.

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Алексей Козырев Финансовый аналитик Никакого ажиотажа по покупке наличной валюты в обменниках финкомпаний и кассах банков не будет наблюдаться, но в период с 24 по 26 октября можно ожидать более частого изменения ценников обменников за евро в течение дня, в зависимости от поведения евровалюты на внешних рынках.

Прогноз следующий:

Доллар: в банках – от 37,1 до 38,5 гривны, в обменниках – от 37,4 до 38,3 гривны;

в банках – от 37,1 до 38,5 гривны, в обменниках – от 37,4 до 38,3 гривны; Евро: в банках – от 39,6 до 41 гривны, в обменниках – от 39,8 до 40,85 гривны.

Он считает, что в начале ноября евро станет главным инструментом получения доходов для мировых и украинских спекулянтов.

Что с курсом валют на этой неделе

По мнению Тараса Лесового, ждать особых изменений в стоимости доллара и евро на этой неделе не стоит.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Конечно, со временем, но отнюдь не внезапно, курс валют может несколько возрасти. Рынок ожидает, что Нацбанк позволит межбанковским колебаниям курсов в более широких пределах. Соответствующие изменения могут произойти и на наличном рынке, ведь он ориентируется на безналичный с добавлением поверх курса еще 1 – 1,5%. Таким образом вполне возможно, что до конца года курсовые показатели могут измениться в экономически обоснованных пределах.

Так что курсовой коридор будет в пределах 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 42 гривны за евро.