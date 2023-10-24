Евро станет основным источником дохода: что будет с курсом валют на следующей неделе
Источник:"Минфин"
В последнее время курс доллара и евро показывают заметные сдвиги на рынке. В связи с этим в конце октября можно ожидать определенные колебания стоимости валюты.
Курс валют в конце октября
Алексей Козырев считает, что на следующей неделе валютный спрэд в большинстве банков будет колебаться в диапазоне 20 – 25 копеек. В обменниках ожидается колебание в диапазоне 20 – 25 копеек ля доллара и 1 гривны для евро.
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Никакого ажиотажа по покупке наличной валюты в обменниках финкомпаний и кассах банков не будет наблюдаться, но в период с 24 по 26 октября можно ожидать более частого изменения ценников обменников за евро в течение дня, в зависимости от поведения евровалюты на внешних рынках.
Прогноз следующий:
- Доллар: в банках – от 37,1 до 38,5 гривны, в обменниках – от 37,4 до 38,3 гривны;
- Евро: в банках – от 39,6 до 41 гривны, в обменниках – от 39,8 до 40,85 гривны.
Он считает, что в начале ноября евро станет главным инструментом получения доходов для мировых и украинских спекулянтов.
Что с курсом валют на этой неделе
По мнению Тараса Лесового, ждать особых изменений в стоимости доллара и евро на этой неделе не стоит.
Конечно, со временем, но отнюдь не внезапно, курс валют может несколько возрасти. Рынок ожидает, что Нацбанк позволит межбанковским колебаниям курсов в более широких пределах. Соответствующие изменения могут произойти и на наличном рынке, ведь он ориентируется на безналичный с добавлением поверх курса еще 1 – 1,5%. Таким образом вполне возможно, что до конца года курсовые показатели могут измениться в экономически обоснованных пределах.
Так что курсовой коридор будет в пределах 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 42 гривны за евро.