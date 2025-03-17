Опять растет: что происходит со злотым в начале недели

Курс злотого начал постепенно расти. Это изменение особенно ощутимо после падения, которое произошло в конце прошлой недели.

Какой официальный курс злотого в Украине сейчас

По состоянию на 17 марта, официальный курс злотого в Украине достиг – 10,85 гривны (+0,14 гривны, по сравнению с 14 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злого в банках и обменниках

Согласно данным "Минфина", курс злотого после выходных изменился так:

в банках средний курс покупки составляет – 10,37 гривны за злотый (без изменений), продажи – 11,05 гривны за злотый (без изменений);

средний курс покупки составляет – 10,37 гривны за злотый (без изменений), продажи – 11,05 гривны за злотый (без изменений); а в обменниках средний курс покупки – 10,70 гривен за злотый (+0,05 гривны), продажи – 10,81 (+0,01 гривны).

Во сколько обойдется покупка 100 злотых сегодня

покупка 100 злотых в банке обойдется в среднем в – 1 105 гривен;

обойдется в среднем в – 1 105 гривен; в обменниках приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 081 гривну.

Сколько можно получить за 100 злотых сегодня

если сдавать 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 037 гривен;

можно получить в среднем – 1 037 гривен; при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 070 гривен.

Обратите внимание! Курс валюты напрямую зависит от финансового учреждения, где происходит обмен.