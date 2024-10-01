В новый месяц с новым курсом: сколько стоит польский злотый в октябре

Курс злотого к гривне в последние дни остался стабильным, однако в первый день октября стоимость валюты выросла. Поэтому, во сколько обойдутся 100 злотых 1 октября, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 1 октября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,78 гривны (+3 копейки). То есть, в первый день нового месяца валюта выросла в стоимости относительно предыдущего периода курсового "застоя".

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Таким образом, официальная стоимость 100 злотых в Украине будет составлять 1 078 гривен по состоянию на утро 1 октября.

Курс злотого в банках и обменниках

В банках и обменных пунктах курсы валют тоже несколько изменились. В частности, покупка злотого в банках немного подорожала, тогда как в обменниках наоборот снизилась. Впрочем, продажа банками валюты остался с незначительными изменениями по состоянию на 1 октября.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,55 гривны (+5 копеек от 30 сентября) и продажа – по 10,87 гривны (+1 копейка);

составляет в среднем по 10,55 гривны (+5 копеек от 30 сентября) и продажа – по 10,87 гривны (+1 копейка); В то же время обменники покупают злотые по 10,78 гривны (-2 копейки), а продают – уже по 10,88 гривны (без изменений).

То есть, за 100 злотых в банках придется заплатить немало – около 1 087 гривен, тогда как в обменниках стоимость будет почти идентична – 1 088 гривен.

Заметьте! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от конкретного финучреждения, где вы будете покупать валюту.