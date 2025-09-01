Укр Рус
Экономика Новости экономики Изменения к 1 сентября: как подорожал злотый из-за начала нового года
1 сентября, 10:30
2

Изменения к 1 сентября: как подорожал злотый из-за начала нового года

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс злотого в Украине на 1 сентября составляет 11,30 гривны, что на 9 копеек больше, чем 28 августа.
  • Средний курс злотого в банках: покупка - 11 гривен за злотый, продажа - 11,60 гривны; в обменниках: покупка - 11,25 гривны, продажа - 11,35 гривны.

Курс злотого в течение августа оставался стабильным. Происходили лишь небольшие колебания. В начале сентября ощутимые изменения в некоторых секторах рынка.

Какой официальный курс злотого в Украине 28 августа?

По состоянию на 1 сентября, официальный курс достиг – 11,30 гривны (+9 копеек, по сравнению с 28 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Повышенные стипендии, новый формат обучения в школах и более высокие пенсии: какие будут изменения с 1 сентября

Что будет с курсом злотого в банках и обменниках?

Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого в банках после начала учебного года изменился следующим образом:

  • покупка – 11 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 28 августа);
  • продажа – 11,60 гривны за злотый (+10 копеек).

В обменниках ситуация несколько иная:

  • покупка – 11,25 гривны за злотый (+5 копеек);
  • продажа – 11,35 гривны за злотый (+2 копейки).

Сколько гривен в 100 злотых сегодня?

  • если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;
  • при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить примерно – 1 125 гривен.

Сколько гривен надо, чтобы купить 100 злотых сейчас?

  • при покупке 100 злотых в банке, придется потратить примерно – 1 160 гривен;
  • а вот в обменнике 100 злотых можно приобрести уже за ориентировочно – 1 135 гривен.