Какой официальный курс злотого в Украине 28 августа?

По состоянию на 1 сентября, официальный курс достиг – 11,30 гривны (+9 копеек, по сравнению с 28 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Что будет с курсом злотого в банках и обменниках?

Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого в банках после начала учебного года изменился следующим образом:

покупка – 11 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 28 августа);

продажа – 11,60 гривны за злотый (+10 копеек).

В обменниках ситуация несколько иная:

покупка – 11,25 гривны за злотый (+5 копеек);

продажа – 11,35 гривны за злотый (+2 копейки).

Сколько гривен в 100 злотых сегодня?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить примерно – 1 125 гривен.

Сколько гривен надо, чтобы купить 100 злотых сейчас?