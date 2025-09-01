Какой официальный курс злотого в Украине 28 августа?
По состоянию на 1 сентября, официальный курс достиг – 11,30 гривны (+9 копеек, по сравнению с 28 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Что будет с курсом злотого в банках и обменниках?
Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого в банках после начала учебного года изменился следующим образом:
- покупка – 11 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 28 августа);
- продажа – 11,60 гривны за злотый (+10 копеек).
В обменниках ситуация несколько иная:
- покупка – 11,25 гривны за злотый (+5 копеек);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (+2 копейки).
Сколько гривен в 100 злотых сегодня?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить примерно – 1 125 гривен.
Сколько гривен надо, чтобы купить 100 злотых сейчас?
- при покупке 100 злотых в банке, придется потратить примерно – 1 160 гривен;
- а вот в обменнике 100 злотых можно приобрести уже за ориентировочно – 1 135 гривен.