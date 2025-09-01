Який офіційний курс злотого в Україні 28 серпня?

Станом на 1 вересня, офіційний курс сягнув – 11,30 гривні (+9 копійок, порівняно із 28 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Що буде з курсом злотого у банках та обмінниках?

Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках після початку навчального року змінився таким чином:

купівля – 11 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 28 серпня);

продаж – 11,60 гривні за злотий (+10 копійок).

В обмінниках ситуація дещо інша:

купівля – 11,25 гривні за злотий (+5 копійок);

продаж – 11,35 гривні за злотий (+2 копійки).

Скільки гривень у 100 злотих сьогодні?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 100 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати приблизно – 1 125 гривень.

Скільки гривень треба, аби купити 100 злотих зараз?